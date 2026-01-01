A passagem de ano para uma família foi marcada por um princípio de incêndio num apartamento no bairro Pereque Açu, em Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h na quarta-feira (31) para controlar o fogo no fogão do apartamento.

