A passagem de ano para uma família foi marcada por um princípio de incêndio num apartamento no bairro Pereque Açu, em Ubatuba.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h na quarta-feira (31) para controlar o fogo no fogão do apartamento.
A moradora preparava as refeições para o jantar da virada em família quando o eletrodoméstico ficou completamente envolvido pelo fogo de forma repentina.
Não houve vítimas.
No local, a equipe constatou que moradores já haviam extinguido as chamas e terminou de assegurar que o local e o equipamento estivessem seguros.
O incidente reforça a necessidade de cuidados no uso de equipamentos domésticos e a importância da manutenção preventiva.