OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Fogão pega fogo e assusta família em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Fogão incendiou durante o preparo do jantar
A passagem de ano para uma família foi marcada por um princípio de incêndio num apartamento no bairro Pereque Açu, em Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h na quarta-feira (31) para controlar o fogo no fogão do apartamento.

A moradora preparava as refeições para o jantar da virada em família quando o eletrodoméstico ficou completamente envolvido pelo fogo de forma repentina.

Não houve vítimas.

No local, a equipe constatou que moradores já haviam extinguido as chamas e terminou de assegurar que o local e o equipamento estivessem seguros.

O incidente reforça a necessidade de cuidados no uso de equipamentos domésticos e a importância da manutenção preventiva.

