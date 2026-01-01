Na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 5h, o Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para combater um incêndio em um apartamento localizado no bairro Estufa 2.
No local, a equipe identificou que o princípio de incêndio foi causado por uma panela com óleo esquecida sobre o fogão pela moradora.
O superaquecimento do óleo gerou uma intensa produção de fumaça, deixando o ambiente saturado.
Os bombeiros atuaram no controle da ocorrência, realizando a ventilação do imóvel e eliminando qualquer risco de reignição.
Apesar da gravidade do susto, não houve registro de vítimas.
Orientações
Em virtude do ocorrido, o Corpo de Bombeiros reforça orientações essenciais para incidentes envolvendo óleo de cozinha:
- Nunca utilizar água para combater as chamas nesse tipo de situação.
- Desligar a fonte de calor imediatamente.
- Abafar o fogo com segurança, se possível.
- Acionar o 193 imediatamente.