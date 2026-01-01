Na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 5h, o Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para combater um incêndio em um apartamento localizado no bairro Estufa 2.

No local, a equipe identificou que o princípio de incêndio foi causado por uma panela com óleo esquecida sobre o fogão pela moradora.

