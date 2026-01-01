01 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DISTRAÇÃO

Óleo esquecido no fogão causa princípio de incêndio em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 5h, o Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para combater um incêndio em um apartamento localizado no bairro Estufa 2.

No local, a equipe identificou que o princípio de incêndio foi causado por uma panela com óleo esquecida sobre o fogão pela moradora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O superaquecimento do óleo gerou uma intensa produção de fumaça, deixando o ambiente saturado.

Os bombeiros atuaram no controle da ocorrência, realizando a ventilação do imóvel e eliminando qualquer risco de reignição.

Apesar da gravidade do susto, não houve registro de vítimas.

Orientações

Em virtude do ocorrido, o Corpo de Bombeiros reforça orientações essenciais para incidentes envolvendo óleo de cozinha:

  • Nunca utilizar água para combater as chamas nesse tipo de situação.
  • Desligar a fonte de calor imediatamente.
  • Abafar o fogo com segurança, se possível.
  • Acionar o 193 imediatamente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários