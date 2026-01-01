01 de janeiro de 2026
INCÊNDIO

Bombeiros controlam fogo em poste de energia em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bombeiros controlaram as chamas e o fogo não se espalhou para as residências
Bombeiros controlaram as chamas e o fogo não se espalhou para as residências

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para atendimento a uma ocorrência de incêndio em um poste de energia elétrica. O caso aconteceu na Praia Grande.

O chamado foi registrado às 19h de quarta-feira (31) e a prontidão da ação evitou que o fogo se propagasse para as residências.

O incêndio foi extinto e o local foi deixado em segurança até a chegada dos profissionais da concessionária de energia elétrica.

Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações envolvendo fios ou postes energizados, a população mantenha distância e acione imediatamente os serviços de emergência pelo telefone 193.

