O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para atendimento a uma ocorrência de incêndio em um poste de energia elétrica. O caso aconteceu na Praia Grande.
O chamado foi registrado às 19h de quarta-feira (31) e a prontidão da ação evitou que o fogo se propagasse para as residências.
O incêndio foi extinto e o local foi deixado em segurança até a chegada dos profissionais da concessionária de energia elétrica.
Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações envolvendo fios ou postes energizados, a população mantenha distância e acione imediatamente os serviços de emergência pelo telefone 193.