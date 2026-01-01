01 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO VERÃO

Homem é preso com arma e drogas no primeiro dia do ano em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
Divulgação
Arma apreendida em Caraguatatuba
Arma apreendida em Caraguatatuba

Na madrugada desta quinta-feira (1º), equipes da Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e drogas em Caraguatatuba.

A ação ocorreu na rua Cândida dos Prazeres de Moura, durante patrulhamento preventivo.

Na abordagem, foi localizada com o suspeito uma arma de fogo calibre 9 mm, além de maconha e lança-perfume. Todo o material foi apreendido.

O homem foi conduzido à unidade policial de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

