Na madrugada desta quinta-feira (1º), equipes da Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e drogas em Caraguatatuba.

A ação ocorreu na rua Cândida dos Prazeres de Moura, durante patrulhamento preventivo.

