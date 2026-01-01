Na madrugada desta quinta-feira (1º), equipes da Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e drogas em Caraguatatuba.
A ação ocorreu na rua Cândida dos Prazeres de Moura, durante patrulhamento preventivo.
Na abordagem, foi localizada com o suspeito uma arma de fogo calibre 9 mm, além de maconha e lança-perfume. Todo o material foi apreendido.
O homem foi conduzido à unidade policial de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.