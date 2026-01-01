Apostadores de todo o Brasil conhecerão nesta quinta-feira (1º) as seis dezenas sorteadas da Mega da Virada 2025, que darão direito ao prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão.

O sorteio, que deveria ter ocorrido na noite de Réveillon, acontece hoje a partir das 10h (horário de Brasília), após a necessidade de ajustes operacionais devido ao grande volume de apostas, que chegou a registrar 120 mil transações por segundo nos canais digitais.

