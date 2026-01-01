01 de janeiro de 2026
NÃO ACUMULA

É hoje! Após adiamento, Mega da Virada sorteia R$ 1,09 bilhão

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Apostadores de todo o Brasil conhecerão nesta quinta-feira (1º) as seis dezenas sorteadas da Mega da Virada 2025, que darão direito ao prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão.

O sorteio, que deveria ter ocorrido na noite de Réveillon, acontece hoje a partir das 10h (horário de Brasília), após a necessidade de ajustes operacionais devido ao grande volume de apostas, que chegou a registrar 120 mil transações por segundo nos canais digitais.

Com o grande volume de jogos de última hora, o prêmio estimado também subiu: passou de R$ 1 bilhão para R$ 1,09 bilhão.

Diferente de anos anteriores, o sorteio não terá transmissão ao vivo pela TV aberta. Para acompanhar o resultado em tempo real às 10h, os apostadores devem acessar os canais oficiais:

YouTube: Canal oficial da Caixa Econômica Federal.

Facebook: Página das Loterias Caixa.

Redes Sociais: Perfis oficiais do banco.

Vale lembrar que, por ser um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio bilionário será dividido entre os acertadores de cinco números e, sucessivamente, quatro números.

