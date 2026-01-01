Apostadores de todo o Brasil conhecerão nesta quinta-feira (1º) as seis dezenas sorteadas da Mega da Virada 2025, que darão direito ao prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão.
O sorteio, que deveria ter ocorrido na noite de Réveillon, acontece hoje a partir das 10h (horário de Brasília), após a necessidade de ajustes operacionais devido ao grande volume de apostas, que chegou a registrar 120 mil transações por segundo nos canais digitais.
Com o grande volume de jogos de última hora, o prêmio estimado também subiu: passou de R$ 1 bilhão para R$ 1,09 bilhão.
Diferente de anos anteriores, o sorteio não terá transmissão ao vivo pela TV aberta. Para acompanhar o resultado em tempo real às 10h, os apostadores devem acessar os canais oficiais:
YouTube: Canal oficial da Caixa Econômica Federal.
Facebook: Página das Loterias Caixa.
Redes Sociais: Perfis oficiais do banco.
Vale lembrar que, por ser um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio bilionário será dividido entre os acertadores de cinco números e, sucessivamente, quatro números.