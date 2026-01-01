A celebração da passagem de ano no Bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes Suíços, terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira (1º).
Uma explosão, seguida de um incêndio de grandes proporções, deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos, segundo informações preliminares das autoridades locais.
O Incidente
O fogo teria começado por volta de 1h30 do horário local (21h30 de quarta-feira, em Brasília), momento em que centenas de pessoas, entre moradores e turistas, celebravam o Ano Novo no estabelecimento.
Operação de Resgate
Foram mobilizadas 40 ambulâncias e helicópteros de resgate para o transporte dos feridos.
Hospitais da região entraram em protocolo de crise, operando em capacidade máxima para atender casos de queimaduras graves e inalação de fumaça.
O governo local decretou estado de emergência na região para priorizar o fluxo de socorro, perícia e identificação dos corpos.
Investigação
Embora as causas oficiais ainda não tenham sido confirmadas, a principal linha de investigação foca na hipótese de uso indevido de fogos de artifício no interior do prédio.
A procuradoria local já abriu um inquérito, mas ressaltou que a confirmação técnica só ocorrerá após o trabalho da perícia.
O local
O Le Constellation é um local tradicional na região, em operação há cerca de 40 anos, e era conhecido por ser um ponto de encontro de grande circulação durante a temporada de inverno.