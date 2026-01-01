A celebração da passagem de ano no Bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes Suíços, terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira (1º).

Uma explosão, seguida de um incêndio de grandes proporções, deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos, segundo informações preliminares das autoridades locais.

O Incidente