RELIGIOSIDADE E FÉ

1º de janeiro tem celebração de oito missas em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Leon
Santuário de Aparecida inicia o ano com missas
Santuário de Aparecida inicia o ano com missas

Em celebração ao novo ano que inicia, o Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo católico do Brasil, recebe os fiéis com a celebração de oito missas nesta quinta-feira (1º).

Confira a agenda

  • 6h45: Missa

8h: Missa – Basílica Histórica

  • 9h: Missa de Ano Novo- Preside a celebração: Dom Orlando Brandes

  • 10h30: Missa

    • 12h: Missa

  • 14h: Hora Mariana

  • 15h: Consagração – Basílica Histórica

  • 16h: Missa

  • 18h: Missa – Basílica Histórica

  • 18h: Missa – Santuário Nacional.

    • Toda a programação pode ser acompanhada ao vivo pela  Rede Aparecida de Comunicação, que transmite ao vivo pelo YouTube do Santuário, redes sociais do A12, TV Aparecida e Rádio Aparecida.

    No primeiro sábado do ano, dia 3, acontece a Procissão Mariana , às 19h com saída pela nave norte .

    Para detalhes sobre a visitação do Santuário acesse: https://www.a12.com/santuario/guia-de-visitacao

