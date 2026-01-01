Em celebração ao novo ano que inicia, o Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo católico do Brasil, recebe os fiéis com a celebração de oito missas nesta quinta-feira (1º).
Confira a agenda
6h45: Missa
8h: Missa – Basílica Histórica
9h: Missa de Ano Novo- Preside a celebração: Dom Orlando Brandes
10h30: Missa
12h: Missa
14h: Hora Mariana
15h: Consagração – Basílica Histórica
16h: Missa
18h: Missa – Basílica Histórica
18h: Missa – Santuário Nacional.
Toda a programação pode ser acompanhada ao vivo pela Rede Aparecida de Comunicação, que transmite ao vivo pelo YouTube do Santuário, redes sociais do A12, TV Aparecida e Rádio Aparecida.
No primeiro sábado do ano, dia 3, acontece a Procissão Mariana , às 19h com saída pela nave norte .
Para detalhes sobre a visitação do Santuário acesse: https://www.a12.com/santuario/guia-de-visitacao