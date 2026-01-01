A Caixa Econômica Federal confirmou, na noite desta quarta-feira (31), o adiamento do sorteio da Mega da Virada 2025.

Inicialmente previsto para as 22h, o concurso será realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro, às 10h, devido à necessidade de ajustes operacionais decorrentes do registro de volume recorde de apostas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp