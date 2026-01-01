A Caixa Econômica Federal confirmou, na noite desta quarta-feira (31), o adiamento do sorteio da Mega da Virada 2025.
Inicialmente previsto para as 22h, o concurso será realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro, às 10h, devido à necessidade de ajustes operacionais decorrentes do registro de volume recorde de apostas.
O prêmio histórico, agora fixado em R$ 1,09 bilhão, impulsionou a grande procura. Apenas no canal digital, foram registradas até 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas chegaram a 4.745 transações por segundo, cenário que exigiu adequações técnicas para garantir a segurança do sistema.
Adiamento e ajustes técnicos
Pela primeira vez na história, o sorteio da Mega da Virada foi adiado devido ao volume sem precedentes de transações. Os sistemas operacionais da Caixa Econômica sofreram sobrecarga.
Em nota oficial, a estatal informou que a decisão de postergar o sorteio visa garantir a integridade e a segurança do processamento de todos os bilhetes emitidos.
Apostas
Apesar do adiamento do sorteio, as apostas já foram encerradas e não há possibilidade de novos jogos.
Os bilhetes emitidos seguem válidos para o sorteio desta quinta-feira, que será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.