PRÊMIO BILIONÁRIO

120 mil transações por segundo: Mega da Virada tem sorteio adiado

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
A Caixa Econômica Federal confirmou, na noite desta quarta-feira (31), o adiamento do sorteio da Mega da Virada 2025.

Inicialmente previsto para as 22h, o concurso será realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro, às 10h, devido à necessidade de ajustes operacionais decorrentes do registro de volume recorde de apostas.

O prêmio histórico, agora fixado em R$ 1,09 bilhão, impulsionou a grande procura. Apenas no canal digital, foram registradas até 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas chegaram a 4.745 transações por segundo, cenário que exigiu adequações técnicas para garantir a segurança do sistema.

Adiamento e ajustes técnicos

Pela primeira vez na história, o sorteio da Mega da Virada foi adiado devido ao volume sem precedentes de transações. Os sistemas operacionais da Caixa Econômica sofreram sobrecarga.

Em nota oficial, a estatal informou que a decisão de postergar o sorteio visa garantir a integridade e a segurança do processamento de todos os bilhetes emitidos.

Apostas

Apesar do adiamento do sorteio, as apostas já foram encerradas e não há possibilidade de novos jogos.

Os bilhetes emitidos seguem válidos para o sorteio desta quinta-feira, que será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

