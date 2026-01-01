A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante pelos crimes de cárcere privado e importunação sexual na noite desta quarta-feira (31), no Centro de São Sebastião.
A prisão ocorreu após populares ouvirem pedidos de socorro vindos do interior de uma residência e acionarem uma equipe que realizava patrulhamento na região.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a vítima com sinais de embriaguez e mal-estar súbito.
A mulher relatou que estava sendo mantida presa contra a sua vontade e que não sabia como havia chegado ao imóvel, apontando um indivíduo que estava próximo à viatura como o responsável pelo crime.
Ela foi socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Sebastião, onde permaneceu em observação médica.
O autor do crime foi identificado pela vítima no local, detido pelos policiais e conduzido ao 1º Distrito Policial da cidade. Ele teve a prisão ratificada pela autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.
O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias de como a vítima foi levada ao local.