A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante pelos crimes de cárcere privado e importunação sexual na noite desta quarta-feira (31), no Centro de São Sebastião.

A prisão ocorreu após populares ouvirem pedidos de socorro vindos do interior de uma residência e acionarem uma equipe que realizava patrulhamento na região.

