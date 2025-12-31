01 de janeiro de 2026
Mega da Virada: após instabilidade, sorteio bilionário é adiado

O sorteio da Mega da Virada foi adiado após instabilidade. O prêmio chegou agora ao valor de R$ 1,09 bilhão.

A Caixa Econômica Federal anunciou, após cerca de uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada foi adiado para esta quinta-feira (1º), às 10h. A decisão foi tomada em razão de ajustes operacionais necessários diante do volume recorde de apostas registrado nas horas finais.

O prêmio histórico, agora confirmado em R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos sistemas da instituição.

Apenas no canal digital, foram registradas até 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas chegaram a 4.745 apostas por segundo. Segundo a Caixa, as medidas visam garantir a segurança e a integridade do sorteio.

 A matéria segue em atualização.

