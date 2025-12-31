O sorteio da Mega da Virada foi adiado após instabilidade. O prêmio chegou agora ao valor de R$ 1,09 bilhão.

A Caixa Econômica Federal anunciou, após cerca de uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada foi adiado para esta quinta-feira (1º), às 10h. A decisão foi tomada em razão de ajustes operacionais necessários diante do volume recorde de apostas registrado nas horas finais.

O prêmio histórico, agora confirmado em R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos sistemas da instituição.