Véspera de réveillon tem chuva no Vale, que pode ter tempestade

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A terça-feira (30) começou com chuva fraca a moderada no Vale do Paraíba, mas, nas próximas horas, as precipitações tendem a diminuir, segundo a Defesa Civil Estadual.

O dia será marcado por sol entre variações de nuvens em todo o estado de São Paulo, com momentos de céu nublado, o que manterá a sensação de abafamento. A onda de calor perde força, e as temperaturas diminuem um pouco em relação aos últimos dias.

Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva em boa parte do estado, que podem vir acompanhadas de raios e ventos, devido à combinação do calor com a umidade proveniente da Amazônia.

O maior destaque fica para a faixa leste do estado, onde são esperados chuvas de intensidade moderada a forte, como no Vale do Paraíba.

Os modelos meteorológicos não indicam grandes volumes em nenhuma região do território paulista, mas, como podem ocorrer temporais isolados, recomenda-se atenção especial em áreas mais vulneráveis, pois há risco de transtornos.

Na capital, a temperatura máxima pode chegar aos 32 °C, enquanto em Botucatu os termômetros podem alcançar até 31 °C.

