A terça-feira (30) começou com chuva fraca a moderada no Vale do Paraíba, mas, nas próximas horas, as precipitações tendem a diminuir, segundo a Defesa Civil Estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O dia será marcado por sol entre variações de nuvens em todo o estado de São Paulo, com momentos de céu nublado, o que manterá a sensação de abafamento. A onda de calor perde força, e as temperaturas diminuem um pouco em relação aos últimos dias.