Uma criança de 5 anos foi salva pelo Corpo de Bombeiros e equipe do Samu após um afogamento em piscina e parada cardiorrespiratória, em Ubatuba. A ocorrência mobilizou as equipes na tarde desta quarta-feira (31), por volta de 14h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ocorrência referente a um afogamento em piscina envolvendo uma criança de cinco anos de idade, que já se encontrava fora da água.