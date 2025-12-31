Uma criança de 5 anos foi salva pelo Corpo de Bombeiros e equipe do Samu após um afogamento em piscina e parada cardiorrespiratória, em Ubatuba. A ocorrência mobilizou as equipes na tarde desta quarta-feira (31), por volta de 14h.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ocorrência referente a um afogamento em piscina envolvendo uma criança de cinco anos de idade, que já se encontrava fora da água.
Ao receber o endereço da ocorrência, verificou-se que a equipe estava a aproximadamente dois quilômetros do local, o que permitiu rápido deslocamento.
Ao adentrar na residência, os bombeiros encontraram a criança retirada da piscina, com manobras de reanimação cardiopulmonar em andamento, iniciadas por uma pessoa não identificada.
Em seguida, a reanimação foi assumida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu no local, em ação conjunta, realizando os procedimentos de emergência e obtendo sucesso na reversão dos sinais apresentados pela vítima.
Após a estabilização do quadro clínico, a criança foi transportada pela Unidade de Suporte Avançado do Samu e mais um militar do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Ubatuba, onde permaneceu sob cuidados médicos especializados.
“A atuação integrada e rápida das equipes de emergência foi determinante para o desfecho positivo da ocorrência”, disse o Corpo de Bombeiros.