A Astrologia prevê um ano singular para 2026, bastante intenso, com muitas batalhas e os ânimos exaltados, seja no esporte, na política e na vida das cidades da região. Vai favorecer mudanças e empreendedorismo, por exemplo, e quem tiver método, cautela e transparência.
Posicionamentos astrológicos ainda apontam para uma época marcada por modificações na política, que podem surpreender. Vale do Paraíba, São Paulo e o Brasil têm boas perspectivas dos astros.
Astróloga há mais de 30 anos, Inês de Paula explica que 2026 é ano do ‘Cavalo de Fogo’ no horóscopo chinês, onde muda tudo, começando em fevereiro. Vai ser um ano agitado e de impulsos.
“Política com modificações, bom para o Vale, São Paulo e Brasil. Vale do Paraíba com modificações e mudanças”, disse ela. “Tudo corrido e emocionante, ano do Cavalo de Fogo”.
Inês disse que São José dos Campos estará “ativada”, com mudanças profundas na política, educação e esporte. “São José precisa melhorar saúde e urbanização”. Para Taubaté, ela vê “problemas na saúde”.
Na política, o ano vai favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a astróloga, o que não acontecerá com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso por tentativa de golpe de estado em 2025. “É ano da cor vermelha. As máscaras caem nesse ano”, disse.
Embora seja um ano da impulsividade, Inês disse que não se deve fazer “tudo tão rápido” e deve-se “dar valor às pessoas ao redor e à saúde”.
“Ano tem um tom emergencial, mas precisamos resolver bem e não se perder em tantas urgências. Evitar correr e fazer tudo às pressas pela pressão do Cavalo de Fogo em resolver as coisas”, afirmou.
Inês disse que o Brasil será “favorecido no esporte, no futebol, em tudo”. Sobre a Copa do Mundo, ela disse que o Brasil pode ganhar, assim como Inglaterra e Itália – esta ainda vai disputar a repescagem europeia.
Ano do planeta Marte
Com mais de 20 anos de experiência com o Tarô e atuando com Astrologia e oráculos, Anita La Fey explica que 2026 será regido pelo planeta Marte, que não é só o planeta da guerra, mas de ações. “É o Deus Ares. Ele vai falar de esportes, de competições, de iniciativa, de impaciência, de impulsividade”.
“Então, imagina um ano eleitoral regido pelo planeta que trava as batalhas e que busca vitória e competição. Com certeza não vai ser uma eleição fácil, vai ter muita briga, muita discussão, não vai ter calmaria. As pessoas talvez com ânimos ainda muito exaltados”, afirmou.
Leia a seguir as explicações e interpretações de Anita La Fey para as características do ano de 2026 em diversas áreas, incluindo para São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.
“Com relação à saúde no geral, 2026 será um ano no qual a atividade física, coisas de velocidade, tudo aquilo que demande muita força e velocidade estarão bem-vindos e serão amplamente beneficiados. Com relação às pessoas em geral, é um ano que você precisa ter trabalhar a paciência. Trabalhar a melhor hora.”
“Então, assim, é um ano mais também um pouco do fogo. Cuidado com incêndios, com acidentes de carro, talvez aumente um pouco. Acidentes automobilísticos, por excesso de velocidade. Relacionamentos, sofrendo com a impulsividade, com a impaciência do parceiro, também é uma característica natural dos anos em que Marte está no comando.”
“Falando de Tarô, de Numerologia, de Arcanos. A soma 2026, a gente tem o 10, que é a carta da Roda da Fortuna, que é a carta dos altos e baixos. Então, provavelmente teremos aí algumas zebras nesse ano. Nada fica no lugar, é tudo interligado. Marte vem aí com impulsividade, agressividade, correria, vamos competir.”
“E a Roda da Fortuna mostrando que nada fica no lugar por muito tempo. Ah, a roda, ela vai falar também de velocidade. Então, vai ser um ano rápido, vai ser um ano de ‘fast food’. De relacionamentos rápidos, de pessoas querendo tudo muito ágil.”
“Essa questão de internet, notícias, provavelmente tecnologia também vi com muita força na questão de agilidade, de entrega, de facilidade no envio de coisas. Tudo se movimentando muito, pessoas que acham que já estão garantidas na vida, que já estão assim, que acha que as coisas não vão mudar, que já chegaram ao topo, podem se surpreender e cair. A Roda da Fortuna traz muito isso.”
“E se você puxa para Numerologia, o 1, ou seja, isso pode falar também da política. Candidatos que já acham que está no papo se surpreenderem. Ah, eu não digo para a presidência e governo dos principais estados, mas com a Roda da Fortuna guiando 2026, a chance de surgir coisas novas de onde ninguém esperava e ter destaque é muito grande.”
“Se reduzirmos para 1, que é o que a Numerologia faria, a soma, tendo algarismos de 1 a 9, a gente tem o número 1, que é o número do quê? Das iniciativas. É o número de começos. Então, pessoas que querem começar algo, com certeza, empreendedorismo vai aumentar, as sociedades individuais devem aumentar.”
“A gente está no pico da introdução da reforma tributária, então muita coisa mudando, falando de Brasil. Muita coisa mudando, muita coisa girando. Muita gente se destacando com profissionalismo liberal, com coisas assim autônomas, independência. Novos negócios, novos comércios, novos produtos, muita coisa nova vindo à tona, nova e rápida.”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
“Como será o ano para São José dos Campos? A gente tem que ir a carta da Estrela e do Seis de Copas. O Seis de Copas é engraçado, é uma carta que fala de nostalgia, então ela fala de coisas antigas voltando, então pessoas voltando, de repente algo ligado ao governo, alguém voltando. Ou ações que pararam de acontecer, voltando a acontecer.”
“Isso trazendo leveza e trazendo alegria para as pessoas. A Estrela, ela fala de brilho, de luz, de desenvolvimento, de enxergar o seu potencial e ir atrás das coisas. Então, com certeza vai ser um ano bastante promissor para São José dos Campos.”
TAUBATÉ
“Taubaté saiu o Pendurado, não sei como está a Prefeitura de Taubaté. Se ela estiver endividada, estiver com problemas, o Pendurado fala sobre uma situação que, tipo, já deu. Chegamos aqui, agora a gente vai ter que agir, ou se entrega de vez ou levanta e faz acontecer. Como saiu com o Pajem de Espadas, eu diria que eles vão se levantar e fazer acontecer.”
“Caso Taubaté esteja enfrentando muita dificuldade financeira, vai ser um ano de melhorar isso, deles conseguirem com força própria, com boas estratégias, saírem disso.”
“Por outro lado, o Pendurado ele também traz questões assim de excesso. Eu já vi sair muito Pendurado quando a gente está falando de muita burocracia, por mais que eles estejam cortando isso, porque esse Pajem mostra o quê? Rapidez, agilidade, presença, vigor, as coisas melhorando e tal, porém ainda pode ter coisas muito morosas para a cidade devido a burocracias que já vinham vindo do passado e que estão aí emperrando. Que a cidade tenha o desenvolvimento que eles gostariam que tivesse.”
“Então, só para tomar cuidado com isso, para tentar, sabe, correr atrás de tudo logo, resolver pendências para conseguir seguir adiante e se livrar de coisas que não lhes acrescenta mais.”
JACAREÍ
“Com relação a Jacareí, disseram aqui o Eremita e o Pajem de Paus. Bom, o Eremita, ano bom para educação. Provavelmente atividades ligadas aos idosos também sejam melhoradas. Terá uma atenção maior.”
“Só que o Eremita ele também fala sobre sabedoria, sobre conhecimento, sobre autodidatismo, sobre atuar sozinho. Fala sobre ter sabedoria e também buscar. Ainda mais com esse Pajem aqui, fala de juventude buscando sabedoria. Então, é para o governo. A necessidade de fazer novas parcerias, de trazer conhecimento e experiências para a cidade.”
“O Eremita também fala de, às vezes, não é necessário se associar, mas muitas vezes há a necessidade de união, de maior assertividade nessas questões, não vou dizer diplomáticas, mas assim, buscar mais união, buscar mais parcerias com pessoas mais experientes para resolver questões pontuais na cidade.”