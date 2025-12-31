A Astrologia prevê um ano singular para 2026, bastante intenso, com muitas batalhas e os ânimos exaltados, seja no esporte, na política e na vida das cidades da região. Vai favorecer mudanças e empreendedorismo, por exemplo, e quem tiver método, cautela e transparência.

Posicionamentos astrológicos ainda apontam para uma época marcada por modificações na política, que podem surpreender. Vale do Paraíba, São Paulo e o Brasil têm boas perspectivas dos astros.