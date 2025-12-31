01 de janeiro de 2026
CAÇAPAVA

VALE: Tronco de árvore centenária quebra postes e cai sobre casas

Por Jesse Nascimento | Caçapava
Reprodução/Maps
Localidade tem árvores de grande porte (imagem ilustrativa)
Tronco de grande porte de árvore centenária despencou e caiu sobre duas casas — sendo uma delas um comércio (pet shop) — na avenida Francisca Sales Damasco, no Jardim São José, em Caçapava.

A ocorrência foi registrada por volta de 9h30 desta quarta-feira (31) e assustou quem vive e trabalha na região. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Com a queda, o tronco arrastou a fiação, quebrou postes e provocou a interdição total da avenida. A área precisou ser isolada por segurança, já que cabos e estrutura de energia ficaram comprometidos e havia risco de novos desprendimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram na ocorrência para atendimento e segurança da área. A EDP também foi acionada e trabalha para reestabelecer a energia e substituir os postes danificados. Já a Defesa Civil aguarda o momento seguro para realizar a vistoria técnica nos imóveis atingidos.

