Tronco de grande porte de árvore centenária despencou e caiu sobre duas casas — sendo uma delas um comércio (pet shop) — na avenida Francisca Sales Damasco, no Jardim São José, em Caçapava.

A ocorrência foi registrada por volta de 9h30 desta quarta-feira (31) e assustou quem vive e trabalha na região. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.