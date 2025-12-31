A Polícia Civil prendeu o suspeito do homicídio que chocou Pindamonhangaba após a morte de um trabalhador ligado a clinica de reabilitação. O crime teve grande repercussão na cidade e aconteceu no dia 23 de dezembro. A vítima é José Ives Anacleto Júnior, de 33 anos, que morreu durante ocorrência de remoção de paciente para internação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, o investigado por homicídio qualificado foi capturado após cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Plantão da 47ª CJ de Taubaté, com base em elementos reunidos na investigação e com aval do Ministério Público.