A Polícia Civil prendeu o suspeito do homicídio que chocou Pindamonhangaba após a morte de um trabalhador ligado a clinica de reabilitação. O crime teve grande repercussão na cidade e aconteceu no dia 23 de dezembro. A vítima é José Ives Anacleto Júnior, de 33 anos, que morreu durante ocorrência de remoção de paciente para internação.
Segundo a Polícia Civil, o investigado por homicídio qualificado foi capturado após cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Plantão da 47ª CJ de Taubaté, com base em elementos reunidos na investigação e com aval do Ministério Público.
A decisão judicial considerou a gravidade do crime e também o histórico criminal atribuído ao suspeito, com registro por roubo, furto, violência doméstica e tráfico de drogas.
A apuração incluiu diligências em endereços, consultas a sistemas policiais e monitoramento intensivo até a localização do investigado. Ele foi encontrado na avenida Santos Dumont, no bairro Santana, na capital paulista, onde estaria escondido desde o crime. A ocorrência da captura foi registrada no 13º DP – Casa Verde (SP), com apoio de equipes especializadas.
Após o assassinato, conforme os autos citados pela polícia, o autor teria fugido com apenas a roupa do corpo e pouco dinheiro, permanecendo foragido até a prisão na segunda (29).
José Ives morreu após ser atacado durante uma ação de remoção de um paciente para uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba. De acordo com o registro da época, a mãe do suspeito teria acionado a equipe para levar o filho, dependente químico, para a internação.
O boletim apontou que, ao entrar no cômodo onde o paciente estaria, um dos trabalhadores foi atacado e o suspeito fugiu em seguida. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Após o ataque, ainda segundo o registro, o homem teria retornado ao imóvel, discutido com a mãe e saído novamente.
Com a prisão, o suspeito deve ficar à disposição da Justiça, e o inquérito avança para consolidar provas, ouvir novas testemunhas e esclarecer detalhes da dinâmica. A Polícia Civil segue investigando a motivação e eventuais circunstâncias que possam ter contribuído para o desfecho do caso ligado à clinica de reabilitação em Pindamonhangaba.