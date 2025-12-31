O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a decisão liminar (provisória) do Tribunal de Justiça que havia cessado a eficácia na nova lei de Taubaté que permite retomar a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino. Com isso, a Prefeitura poderá contratar docentes temporários para o ano letivo de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na decisão, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, apontou que "a suspensão integral e imediata da norma impugnada inviabiliza, ainda que provisoriamente, o emprego de instrumento normativo voltado exclusivamente à substituição temporária de professores efetivos, criando risco concreto de descontinuidade da prestação do serviço educacional, com potenciais reflexos sobre o cumprimento do calendário escolar e das cargas horárias mínimas legalmente exigidas".