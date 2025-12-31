O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, negou na manhã desta quarta-feira (31) o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber seu sogro, Vicente Reinaldo, no hospital privado DF Star, em Brasília, onde está internado desde a véspera de Natal para realização de procedimentos cirúrgicos.

O pedido de visita do pai de Michelle Bolsonaro foi apresentado ao STF nesta terça-feira (30).

