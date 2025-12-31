A Operação Tolerância Zero, ação integrada entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Polícia Militar, divulgou o balanço das ações realizadas na semana pós-natal.

A iniciativa contemplou fiscalizações com foco no combate à poluição sonora e irregularidades veiculares, resultando na vistoria de mais de 80 motocicletas.

Operação