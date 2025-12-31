A Operação Tolerância Zero, ação integrada entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Polícia Militar, divulgou o balanço das ações realizadas na semana pós-natal.
A iniciativa contemplou fiscalizações com foco no combate à poluição sonora e irregularidades veiculares, resultando na vistoria de mais de 80 motocicletas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Operação
Durante as atividades foram estabelecidos três pontos de bloqueio na cidade. Nesses pontos, foram realizadas quatro apreensões de veículos.
O foco principal da ofensiva foi a identificação de escapamentos adulterados, que elevam o ruído acima dos níveis permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Além da fiscalização de ruídos, as equipes verificaram documentação e itens de segurança.
O protocolo inclui a verificação de registros de furto ou roubo; caso identificados, os veículos são encaminhados para devolução aos proprietários.
Continuidade e canais de denúncia
A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a operação seguirá em diferentes bairros e horários nos próximos dias.
Para auxiliar na identificação de infratores, a administração municipal disponibiliza três canais oficiais para denúncias de perturbação do sossego:
- WhatsApp: (12) 3644-5600.
- Aplicativo: E-Ouve.
- Plataforma Digital: Sistema 1DOC no site da Prefeitura.