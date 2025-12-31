A Polícia Civil identificou como José Fabio de Lima Clementino, 43 anos, o homem assassinado com tiros na cabeça em Guaratinguetá, na madrugada desta quarta-feira (31). O crime segue em investigação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o socorro foi acionado às 6h20 para ocorrência de baleado na rua Eufrásio Fernandes, no bairro Beira Rio, em Guaratinguetá.
No local, os socorristas encontraram o homem com diversos ferimentos por arma de fogo, principalmente na região da cabeça. O óbito foi constatado pela médica da unidade de suporte avançado do Samu.
De acordo com o boletim de ocorrência, José Fabio era conhecido pelo apelido de “Moita”. Segundo relatos, ele trafegava de bicicleta quando foi abordado por dois homens armados, em uma motocicleta. Em seguida, foram ouvidos disparos de arma de fogo, e a vítima foi encontrada caída ao solo. Ele morreu antes da chegada do socorro.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, foram apreendidos objetos relacionados à vítima, como R$ 60 em dinheiro, quatro pirulitos, um cachimbo artesanal, um isqueiro, uma chave e duas pedras de crack, com aproximadamente seis gramas.