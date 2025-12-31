A Polícia Civil identificou como José Fabio de Lima Clementino, 43 anos, o homem assassinado com tiros na cabeça em Guaratinguetá, na madrugada desta quarta-feira (31). O crime segue em investigação.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o socorro foi acionado às 6h20 para ocorrência de baleado na rua Eufrásio Fernandes, no bairro Beira Rio, em Guaratinguetá.