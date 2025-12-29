01 de janeiro de 2026
FAMOSOS

Chega ao fim relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela

O cantor Zé Felipe anunciou, nesta segunda-feira (29), por meio das redes sociais, o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. Na mensagem publicada nos stories, o artista afirmou que a decisão foi tomada de forma tranquila e em comum acordo, destacando que não houve brigas ou conflitos.

Zé Felipe ressaltou o carinho e a gratidão pela história que viveram juntos e disse que ambos optaram por seguir caminhos diferentes em busca de objetivos individuais. O cantor também pediu respeito ao momento e solicitou que boatos e informações falsas não sejam propagados, especialmente em relação à ex-companheira e à família dela.

