O cantor Zé Felipe anunciou, nesta segunda-feira (29), por meio das redes sociais, o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. Na mensagem publicada nos stories, o artista afirmou que a decisão foi tomada de forma tranquila e em comum acordo, destacando que não houve brigas ou conflitos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Zé Felipe ressaltou o carinho e a gratidão pela história que viveram juntos e disse que ambos optaram por seguir caminhos diferentes em busca de objetivos individuais. O cantor também pediu respeito ao momento e solicitou que boatos e informações falsas não sejam propagados, especialmente em relação à ex-companheira e à família dela.