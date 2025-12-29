O praticante de esportes radicais Luiz Henrique de Oliveira Schaefer, de 33 anos, postou uma foto da Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, um dia antes de morrer no local, que fica na Serra da Mantiqueira.

Ele foi vítima de um acidente durante a realização de um salto na modalidade Base Jump Paraglider, considerado um esporte radical. Ele sofreu uma queda na montanha e morreu nesta segunda-feira (29).