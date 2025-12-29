O praticante de esportes radicais Luiz Henrique de Oliveira Schaefer, de 33 anos, postou uma foto da Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, um dia antes de morrer no local, que fica na Serra da Mantiqueira.
Ele foi vítima de um acidente durante a realização de um salto na modalidade Base Jump Paraglider, considerado um esporte radical. Ele sofreu uma queda na montanha e morreu nesta segunda-feira (29).
De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz perdeu o controle do equipamento e caiu durante o voo, colidindo diversas vezes contra as rochas do complexo da Pedra do Baú, vindo a ficar enroscado em local de difícil acesso.
Os bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, empregaram técnicas de salvamento em altura, realizando a retirada do corpo do praticante. Segundo a polícia, o homem já estava sem vida no momento do socorro, em razão da gravidade dos ferimentos causados pelo impacto da queda.
O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita, na modalidade não criminal, e segue em investigação. Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas.
No domingo (28), um dia antes do acidente, Luiz repostou uma foto nas redes sociais de um amigo deitado na rede com a Pedra do Baú ao fundo. “Tristeza de um domingo”, diz a postagem (veja abaixo).