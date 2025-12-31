O empresário Oscar Maroni Filho morreu na manhã desta quarta-feira (31), aos 74 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada em nota oficial pela administração do Bahamas Hotel Club, de sua propriedade.
Maroni, que vivia em uma casa de repouso desde janeiro de 2024, tinha o diagnóstico de Alzheimer e câncer de próstata. A causa específica do óbito não foi revelada.
Reconhecido como uma figura polêmica da noite paulistana, Maroni atuou por décadas no setor de entretenimento adulto e eventos. Em nota, a família afirmou que ele "viveu intensamente, fiel às suas convicções".
Prisões e conflitos judiciais
A trajetória de Maroni foi marcada por problemas jurídicos. Ele foi preso sob acusação de explorar a prostituição na boate Bahamas, por porte de arma de uso restrito do Exército e por suspeita de ameaçar uma ex-companheira que era testemunha em um de seus processos.
Além disso, a boate Bahamas foi lacrada pela prefeitura em diversas ocasiões, sob a alegação de que o local era uma casa de prostituição, atividade que não possui licenciamento legal no Brasil.
Em 2014, Maroni ampliou sua presença midiática ao participar da sétima edição do reality show "A Fazenda", da TV Record.
Funeral
O velório de Oscar Maroni será restrito a familiares e amigos próximos, ainda em local não divulgado
O Bahamas Hotel Club suspendeu as atividades temporariamente, com previsão de reabertura para o próximo sábado (2).