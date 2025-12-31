O empresário Oscar Maroni Filho morreu na manhã desta quarta-feira (31), aos 74 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada em nota oficial pela administração do Bahamas Hotel Club, de sua propriedade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Maroni, que vivia em uma casa de repouso desde janeiro de 2024, tinha o diagnóstico de Alzheimer e câncer de próstata. A causa específica do óbito não foi revelada.