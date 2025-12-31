Morreu aos 72 anos o cardiologista Orlando Campos Filho, que era professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em São Paulo. Ele era de São José dos Campos e realizava tratamento contra um câncer.

O corpo do médico será velado nesta quarta-feira (31), na Agência Velar, das 14h às 18h, na avenida Vereador José Diniz, 2.348, em Campo Belo, na cidade de São Paulo.