Morreu aos 72 anos o cardiologista Orlando Campos Filho, que era professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em São Paulo. Ele era de São José dos Campos e realizava tratamento contra um câncer.
O corpo do médico será velado nesta quarta-feira (31), na Agência Velar, das 14h às 18h, na avenida Vereador José Diniz, 2.348, em Campo Belo, na cidade de São Paulo.
Com vasta experiência em cardiologia, Orlando era fundador do Depeco (Departamento de Ecocardiografia) da Sociedade Brasileira de Cardiologia, além de referência no assunto.
Ele foi uma das figuras mais proeminentes da cardiologia moderna no Brasil. Sua trajetória é ligada à Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde exerceu o cargo de professor livre-docente. Ele foi um dos pioneiros e maiores entusiastas do uso da ecocardiografia — o exame de ultrassonografia do coração — como ferramenta diagnóstica fundamental.
Para além dos títulos acadêmicos, ele era conhecido por sua capacidade técnica refinada na interpretação de imagens cardíacas complexas. Sua contribuição foi vital para a consolidação da ecocardiografia não apenas como um exame complementar, mas como uma extensão do exame físico do paciente, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos de patologias valvares, miocardiopatias e doenças congênitas.