A jovem arquiteta Samara Prado Martins, de 24 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na BR-376, em Ponta Grossa (PR), na manhã de segunda-feira (29). Recém-casada, ela viajava com o marido de volta para casa, em Dourados (MS), após alguns dias de descanso no litoral.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o casal estava, um Volkswagen Gol, perdeu o controle e capotou no km 519 da rodovia, na região do Parque Vila Velha. O veículo parou com as rodas para cima no canteiro central.
Após o capotamento, Samara e o marido conseguiram sair do automóvel, mas foram atropelados por um caminhão que trafegava pela pista logo em seguida. Com o impacto, a jovem morreu no local. O marido foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. O caminhoneiro não se feriu, embora o veículo tenha saído da pista após a colisão.
Quem era Samara Prado Martins
Moradora de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Samara era arquiteta e havia realizado recentemente um dos maiores sonhos pessoais. Ela oficializou a união com o companheiro em novembro de 2025 e celebrava o início da vida a dois.
A viagem ao litoral fazia parte do período de descanso de fim de ano da família. Outros parentes também estavam na praia, mas retornavam em outro veículo no momento do acidente.
A tragédia na BR-376 gerou comoção entre familiares e amigos, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais. As circunstâncias do acidente seguem sendo analisadas pelas autoridades.