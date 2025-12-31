A jovem arquiteta Samara Prado Martins, de 24 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na BR-376, em Ponta Grossa (PR), na manhã de segunda-feira (29). Recém-casada, ela viajava com o marido de volta para casa, em Dourados (MS), após alguns dias de descanso no litoral.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o casal estava, um Volkswagen Gol, perdeu o controle e capotou no km 519 da rodovia, na região do Parque Vila Velha. O veículo parou com as rodas para cima no canteiro central.