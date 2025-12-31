31 de dezembro de 2025
BRASIL

Jovem arquiteta recém-casada morre em tragédia na estrada

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A jovem arquiteta Samara Prado Martins, de 24 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na BR-376, em Ponta Grossa (PR), na manhã de segunda-feira (29). Recém-casada, ela viajava com o marido de volta para casa, em Dourados (MS), após alguns dias de descanso no litoral.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o casal estava, um Volkswagen Gol, perdeu o controle e capotou no km 519 da rodovia, na região do Parque Vila Velha. O veículo parou com as rodas para cima no canteiro central.

Após o capotamento, Samara e o marido conseguiram sair do automóvel, mas foram atropelados por um caminhão que trafegava pela pista logo em seguida. Com o impacto, a jovem morreu no local. O marido foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. O caminhoneiro não se feriu, embora o veículo tenha saído da pista após a colisão.

Quem era Samara Prado Martins

Moradora de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Samara era arquiteta e havia realizado recentemente um dos maiores sonhos pessoais. Ela oficializou a união com o companheiro em novembro de 2025 e celebrava o início da vida a dois.

A viagem ao litoral fazia parte do período de descanso de fim de ano da família. Outros parentes também estavam na praia, mas retornavam em outro veículo no momento do acidente.

A tragédia na BR-376 gerou comoção entre familiares e amigos, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais. As circunstâncias do acidente seguem sendo analisadas pelas autoridades.

