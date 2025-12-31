O padre Márlon Múcio, pároco na Diocese de Taubaté, foi internado novamente em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na noite de terça-feira (30), após apresentar dores agudas no peito. Esta é a 21ª vez que o religioso busca atendimento hospitalar de urgência apenas em 2025, sendo a oitava internação em regime de terapia intensiva no período.

O quadro clínico atual indica suspeita de infarto, mas a equipe médica investiga se os sintomas são agravamentos da RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), doença rara da qual o padre é o paciente mais velho diagnosticado no Brasil, e que provoca a degeneração progressiva de funções vitais.