O padre Márlon Múcio, pároco na Diocese de Taubaté, foi internado novamente em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na noite de terça-feira (30), após apresentar dores agudas no peito. Esta é a 21ª vez que o religioso busca atendimento hospitalar de urgência apenas em 2025, sendo a oitava internação em regime de terapia intensiva no período.
O quadro clínico atual indica suspeita de infarto, mas a equipe médica investiga se os sintomas são agravamentos da RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), doença rara da qual o padre é o paciente mais velho diagnosticado no Brasil, e que provoca a degeneração progressiva de funções vitais.
A condição de saúde do religioso exige um protocolo rigoroso de sobrevivência. Ele ingere diariamente 315 comprimidos, além do suporte de ventilador mecânico 24 horas por dia.
Padre Márlon afirmou que já está medicado e que exames foram realizados. Pelas redes sociais, ele pediu orações nesta quarta-feira (31).
"Família amada, por favor, rezem por mim. Estou na emergência, com uma dor insuportável. Se Deus quiser, não será infarto. Não sabem o que é. Só sei que é em mim a dor kkk. Fazendo exames e medicado", escreveu ele em postagem no Instagram (veja abaixo), onde é seguido por 1,5 milhão de pessoas.
“E eu que pensava que não viria mais para o hospital este ano. Internações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foram oito. Bati todos os meus recordes”, escreveu.
Gravidade
O histórico de 2025 inclui internações por falha na traqueostomia e crises de dor que somam meses de permanência em ambiente hospitalar.
A confirmação do diagnóstico de RTD veio apenas aos 45 anos e, ao longo da vida do padre, a doença provocou comprometimento da audição, mastigação e respiração ao longo das décadas.
A deficiência do transportador de riboflavina é uma das 13 mil condições raras que atingem cerca de 13 milhões de brasileiros, caracterizando-se pela baixa prevalência e alta complexidade de tratamento.
Mesmo hospitalizado e sem previsão de alta para o Réveillon, padre Márlon mantém a gestão de seus projetos voltados à causa social.
Ele é o fundador de um hospital especializado em doenças raras em Taubaté e protagonista do filme "Milagre Vivo", que documenta as limitações impostas pela progressão da doença.