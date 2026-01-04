O homem de 32 anos que esfaqueou um motociclista de 24 anos em plena rua em Campos do Jordão, na terça-feira (30), disse à polícia que confundiu a vítima com um agiota a quem devia dinheiro. Ele ainda alegou que teria agido em legítima defesa, versão desmentida pelas imagens de câmeras de segurança que flagraram o ataque.

O motociclista de 24 anos levou diversas facadas pelo corpo e encontra-se em estado grave no Hospital Regional de Taubaté, para onde foi transferido. Ele deve passar por cirurgia.