O homem de 32 anos que esfaqueou um motociclista de 24 anos em plena rua em Campos do Jordão, na terça-feira (30), disse à polícia que confundiu a vítima com um agiota a quem devia dinheiro. Ele ainda alegou que teria agido em legítima defesa, versão desmentida pelas imagens de câmeras de segurança que flagraram o ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O motociclista de 24 anos levou diversas facadas pelo corpo e encontra-se em estado grave no Hospital Regional de Taubaté, para onde foi transferido. Ele deve passar por cirurgia.
O ataque aconteceu, na rua Geni Pinto Macedo, no bairro Brancas Nuvens, em Campos do Jordão. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.
Após esfaquear o motociclista, na frente de uma mulher e de uma criança, o homem tentou fugir de carro pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), sentido Taubaté, mas foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encontrado ensanguentado e também foi levado para o pronto-socorro, onde foi atendido e liberado.
Em depoimento à polícia, após ser levado ao plantão policial, o suspeito confessou a autoria da agressão e alegou tê-la praticado em legítima defesa, afirmando ainda que, após o ocorrido, perceber ter se enganado, pois acreditou tratar-se de um agiota a quem devia dinheiro.
Fuga e prisão
O caso começou quando a Polícia Militar recebeu informação de tentativa de homicídio com arma branca em Campos do Jordão.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima esfaqueada e caída no chão. O autor havia fugido para destino ignorado. A vítima foi atacada em frente de sua residência, segundo o boletim de ocorrência.
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Campos do Jordão informou a placa do veículo usado pelo suspeito. Foi confirmado que o carro estava passando pelo portal de Campos do Jordão, iniciando deslocamento pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.
Equipes da Polícia Militar e do Policiamento Rodoviário foram acionadas para acompanhar o veículo, que tentou retornar para Campos e foi abordado no km 29, com apoio de viatura da Força Tática.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo e com o suspeito, que estava ensanguentado. Ele foi levado até o pronto-socorro de Campos do Jordão e recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas. O caso foi apresentado no Distrito Policial de Campos do Jordão.
O delegado confirmou a prisão em flagrante e indiciou o suspeito por homicídio qualificado (na modalidade tentada) por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo ataque violento. O caso seguirá em investigação.