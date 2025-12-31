Uma criança de apenas cinco anos teria repetido, em choque, a frase “papai matou a mamãe” após presenciar o assassinato da própria mãe, de 26 anos, morta a tiros dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Jardim América, na região Oeste de Belo Horizonte (MG). O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, de 28 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo informações repassadas pela família, o homem pulou o muro da residência e entrou pela janela do quarto, onde a vítima dormia ao lado da filha. A mulher, identificada como Cinthya Micaelli Soares Rolliz, foi atingida por seis disparos no rosto e morreu no local. A criança não foi ferida fisicamente, mas ficou em estado de choque após presenciar a cena.

Medida protetiva e histórico de ameaças