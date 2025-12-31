Repartições públicas terão expediente diferenciado durante o feriado de Ano Novo.
O Paço Municipal e órgãos administrativos fecham entre 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2026, enquanto serviços essenciais de saúde, segurança e mobilidade urbana operam em sistema de plantão. Confira:
Saúde e Segurança
Hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) mantêm atendimento ininterrupto.
As forças de segurança e fiscalização de trânsito também operam sem interrupções.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Coleta de Lixo e Limpeza
- Coleta comum e seletiva estão suspensas no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, o serviço será antecipado.
- PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) fecham no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, funcionam até as 12h.
- As feiras livres não ocorrem no dia 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento segue o cronograma habitual.
Mercado Municipal
O Mercado Municipal, no dia 31, encerra atividades às 14h. No dia 1º de janeiro, o local permanece fechado.
Central 156
No dia 31, o serviço funciona até as 18h e é suspenso no dia 1º de janeiro. As atividades são retomadas no dia 2, funcionando até as 22h.
As repartições públicas retomam o expediente normal após o período de recesso administrativo.