O Paço Municipal e órgãos administrativos fecham entre 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2026, enquanto serviços essenciais de saúde, segurança e mobilidade urbana operam em sistema de plantão. Confira:

Repartições públicas terão expediente diferenciado durante o feriado de Ano Novo.

As forças de segurança e fiscalização de trânsito também operam sem interrupções.

Coleta de Lixo e Limpeza

Coleta comum e seletiva estão suspensas no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, o serviço será antecipado.

PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) fecham no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, funcionam até as 12h.

As feiras livres não ocorrem no dia 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento segue o cronograma habitual.

Mercado Municipal

O Mercado Municipal, no dia 31, encerra atividades às 14h. No dia 1º de janeiro, o local permanece fechado.

Central 156