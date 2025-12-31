31 de dezembro de 2025
RECESSO

Serviços públicos em SJC têm horário especial no Réveillon; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Repartições públicas terão expediente diferenciado durante o feriado de Ano Novo.

O Paço Municipal e órgãos administrativos fecham entre 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2026, enquanto serviços essenciais de saúde, segurança e mobilidade urbana operam em sistema de plantão. Confira:

Saúde e Segurança

Hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) mantêm atendimento ininterrupto.

As forças de segurança e fiscalização de trânsito também operam sem interrupções.

Coleta de Lixo e Limpeza

  • Coleta comum e seletiva estão suspensas no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, o serviço será antecipado.
  • PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) fecham no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, funcionam até as 12h.
  • As feiras livres não ocorrem no dia 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento segue o cronograma habitual.

Mercado Municipal 

O Mercado Municipal, no dia 31, encerra atividades às 14h. No dia 1º de janeiro, o local permanece fechado.

Central 156

 No dia 31, o serviço funciona até as 18h e é suspenso no dia 1º de janeiro. As atividades são retomadas no dia 2, funcionando até as 22h.

As repartições públicas retomam o expediente normal após o período de recesso administrativo.

