A Defesa Civil de Ubatuba reforçou o alerta para as condições adversas previstas para as próximas horas, nesta quarta-feira (31), em razão da combinação entre maré alta, agitação marítima e previsão de chuvas no município.
De acordo com a tábua de maré, está prevista maré alta por volta das 22h10, com nível aproximado de 1,1 metro, associada a ondas que podem atingir até 1,8 metro e estado do mar 4, o que indica agitação significativa.
A coincidência entre o pico da maré e a ocorrência de chuvas aumenta o risco de impactos em áreas costeiras, especialmente em locais historicamente vulneráveis, informou a Defesa Civil.
Entre os principais riscos estão alagamentos em pontos baixos, avanço do mar sobre a faixa de areia, processos de erosão costeira, além de dificuldades no escoamento das águas pluviais e possíveis danos a estruturas próximas à orla.
“A combinação de maré alta, ondas mais fortes e chuva pode potencializar os efeitos da ressaca. Por isso, orientamos que as pessoas evitem permanecer em áreas sujeitas à influência direta do mar, especialmente durante o período crítico da noite, e acompanhem atentamente os avisos oficiais”, disse o diretor da Defesa Cívil, Alexandre Napoli.
Diante desse cenário, não é recomendada a prática de atividades esportivas, recreação, pesca ou passeios com embarcações, como barcos e lanchas, durante o período de maior instabilidade.
A Defesa Civil segue monitorando de forma contínua as condições meteorológicas e oceanográficas e poderá emitir novas orientações ou alertas, conforme a evolução do cenário. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.