A Defesa Civil de Ubatuba reforçou o alerta para as condições adversas previstas para as próximas horas, nesta quarta-feira (31), em razão da combinação entre maré alta, agitação marítima e previsão de chuvas no município.

De acordo com a tábua de maré, está prevista maré alta por volta das 22h10, com nível aproximado de 1,1 metro, associada a ondas que podem atingir até 1,8 metro e estado do mar 4, o que indica agitação significativa.