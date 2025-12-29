A empresária Bruna Almeida, de 35 anos, morreu neste domingo (28) após sofrer um mal súbito enquanto estava em uma praia do Litoral Norte. Apesar do atendimento médico prestado no local, ela não resistiu. A morte precoce gerou grande comoção em Jacareí e em cidades do Vale do Paraíba.

Conhecida como batalhadora e empreendedora, Bruna era proprietária da loja de produtos femininos Vega, localizada no bairro Villa Branca, em Jacareí. Nas redes sociais, familiares, amigos, clientes e moradores da cidade prestaram homenagens, destacando o perfil trabalhador, resiliente e inspirador da empresária.