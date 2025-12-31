31 de dezembro de 2025
CHUVAS DE VERÃO

Defesa Civil emite alerta de risco severo para Litoral Norte

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
Gabinete de crise da Defesa Civil
Gabinete de crise da Defesa Civil

Moradores e turistas no Litoral Norte de São Paulo receberam um alerta de "nível severo" da Defesa Civil do Estado diretamente em seus celulares por volta das 11h desta quarta-feira (31).

A mensagem de emergência adverte para a ocorrência de chuva forte, raios e ventos na faixa entre Caraguatatuba e Ubatuba, com impacto direto também nos municípios vizinhos.

O alerta utiliza o sistema de avisos de emergência que emite sinal sonoro e sobrepõe aplicativos na tela do aparelho, visando informar a população com avisos de segurança.

De acordo com o órgão, as instabilidades climáticas exigem atenção redobrada de quem está na região.

Conteúdo do Alerta 

"Defesa Civil: Chuva forte entre Caraguatatuba e Ubatuba. Tem raios e vento. Atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Busque abrigo."

Orientações de Segurança

Devido à intensidade das chuvas e ao risco de descargas elétricas, as autoridades recomendam:

  • Proteção imediata: Buscar abrigo em edificações e evitar permanecer na faixa de areia ou em áreas abertas.
  • Atenção aos raios: Manter distância de objetos metálicos, árvores e estruturas isoladas.
  • Trânsito: Condutores nas rodovias Rio-Santos e Tamoios devem redobrar o cuidado, pois o vento e a chuva podem comprometer a visibilidade e causar queda de galhos.
  • Evitar deslocamentos: A orientação é não realizar trajetos desnecessários até que as condições climáticas apresentem melhora.

O monitoramento segue em tempo real para toda a região, com o alerta permanecendo vigente para as próximas horas.

