Moradores e turistas no Litoral Norte de São Paulo receberam um alerta de "nível severo" da Defesa Civil do Estado diretamente em seus celulares por volta das 11h desta quarta-feira (31).

A mensagem de emergência adverte para a ocorrência de chuva forte, raios e ventos na faixa entre Caraguatatuba e Ubatuba, com impacto direto também nos municípios vizinhos.

