Moradores e turistas no Litoral Norte de São Paulo receberam um alerta de "nível severo" da Defesa Civil do Estado diretamente em seus celulares por volta das 11h desta quarta-feira (31).
A mensagem de emergência adverte para a ocorrência de chuva forte, raios e ventos na faixa entre Caraguatatuba e Ubatuba, com impacto direto também nos municípios vizinhos.
O alerta utiliza o sistema de avisos de emergência que emite sinal sonoro e sobrepõe aplicativos na tela do aparelho, visando informar a população com avisos de segurança.
De acordo com o órgão, as instabilidades climáticas exigem atenção redobrada de quem está na região.
Conteúdo do Alerta
"Defesa Civil: Chuva forte entre Caraguatatuba e Ubatuba. Tem raios e vento. Atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Busque abrigo."
Orientações de Segurança
Devido à intensidade das chuvas e ao risco de descargas elétricas, as autoridades recomendam:
- Proteção imediata: Buscar abrigo em edificações e evitar permanecer na faixa de areia ou em áreas abertas.
- Atenção aos raios: Manter distância de objetos metálicos, árvores e estruturas isoladas.
- Trânsito: Condutores nas rodovias Rio-Santos e Tamoios devem redobrar o cuidado, pois o vento e a chuva podem comprometer a visibilidade e causar queda de galhos.
- Evitar deslocamentos: A orientação é não realizar trajetos desnecessários até que as condições climáticas apresentem melhora.
O monitoramento segue em tempo real para toda a região, com o alerta permanecendo vigente para as próximas horas.