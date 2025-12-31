Motorista e um adolescente foram rendidos e mantidos reféns por cerca de 40 minutos durante um roubo de carga na zona sul de São José dos Campos. Segundo informações iniciais do registro, o roubo ocorreu durante o deslocamento para entregas. Os suspeitos abordaram o veículo e obrigaram as vítimas a seguir sob ameaça, caracterizando restrição de liberdade. A Polícia Civil investiga o caso.

O motorista, de 28 anos, e o adolescente, de 16 anos — que acompanhava a entrega — relataram que foram mantidos sob controle dos criminosos por um período, até serem liberados. A investigação deve reunir informações como rotas prováveis, pontos de parada e eventuais imagens de câmeras de segurança.