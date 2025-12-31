Motorista e um adolescente foram rendidos e mantidos reféns por cerca de 40 minutos durante um roubo de carga na zona sul de São José dos Campos. Segundo informações iniciais do registro, o roubo ocorreu durante o deslocamento para entregas. Os suspeitos abordaram o veículo e obrigaram as vítimas a seguir sob ameaça, caracterizando restrição de liberdade. A Polícia Civil investiga o caso.
O motorista, de 28 anos, e o adolescente, de 16 anos — que acompanhava a entrega — relataram que foram mantidos sob controle dos criminosos por um período, até serem liberados. A investigação deve reunir informações como rotas prováveis, pontos de parada e eventuais imagens de câmeras de segurança.
A carga e outros itens relacionados ao trabalho de entrega foram levados pelos criminosos. As mercadorias recuperadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos estão estimadas em R$ 13,8 mil. Entre os itens estão televisor, armário, máquinas de lavar roupas e sofá, entre outros produtos.
Ação policial
A Polícia Militar e a GCM foram acionadas tão logo as vítimas foram liberadas. A partir deste instante, os agentes começaram os patrulhamentos na região da Vila Tatetuba, na região leste de São José. Em contato com o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), as equipes obtiveram a identificação do veículo (Nissan Kicks) envolvido no crime.
Com ajuda dos radares inteligentes, por volta das 17h, o referido veículo foi abordado no bairro Campos de São José, na zona leste, sendo encontrado em seu interior diversas notas fiscais das mercadorias roubadas. O condutor, de 53 anos, foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).
O rastreador do caminhão, por sua vez, apontou que este permaneceu por certo tempo no Jardim Uirá, na região sudeste de São José, em endereço associado ao abordado.
Em diligência, a GCM constatou, mediante autorização da moradora, que na residência havia diversos produtos embalados condizentes com os subtraídos. A perícia foi acionada e confirmou tratar-se dos bens provenientes do roubo.
O indiciado permaneceu em silêncio, acrescentando apenas dados pessoais e de saúde, porém ressaltou que é motorista de transporte por aplicativo.
Ele ainda informou possuir residência fixa em São José dos Campos e que recentemente fui diagnosticado com câncer no intestino grosso, apresentando tumores de 5 cm e 2 cm, estando sob acompanhamento médico em hospital da cidade, com previsão de procedimento cirúrgico na próxima semana.
A Polícia Civil deve solicitar e analisar imagens, além de avaliar dados de rastreamento e ouvir vítimas e representantes da empresa. As autoridades também irão verificar possíveis conexões com receptação e desmanche.
No distrito policial, o delegado confirmou a prisão em flagrante e pediu a conversão em preventiva. O suspeito deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (31). Ele segue preso na cadeia pública de Caçapava.