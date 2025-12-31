Um segurança de padaria, de 61 anos, foi assassinado em frente ao local que trabalhava na Cidade Dutra, na zona sul da capital paulista, na noite da segunda-feira (29).

Imagens mostram o momento em que um suspeito desce de uma motocicleta e entra no estabelecimento. Segundos depois, ele sai e atira na nuca da vítima, que estava parada em frente ao local e cai na calçada imediatamente. O criminoso ainda realiza mais disparos com o segurança já no chão.