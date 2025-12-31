Um segurança de padaria, de 61 anos, foi assassinado em frente ao local que trabalhava na Cidade Dutra, na zona sul da capital paulista, na noite da segunda-feira (29).
Imagens mostram o momento em que um suspeito desce de uma motocicleta e entra no estabelecimento. Segundos depois, ele sai e atira na nuca da vítima, que estava parada em frente ao local e cai na calçada imediatamente. O criminoso ainda realiza mais disparos com o segurança já no chão.
O suspeito também rouba a arma do segurança durante a ação. Logo em seguida, ele corre para a avenida que fica na parte de baixo do local do crime, sobe na moto novamente e foge junto de seu comparsa. Todo o crime dura menos de um minuto.
Um segundo vídeo, gravado por um motoboy, mostra as movimentações no estabelecimento após o crime. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.
Até o momento, o atirador e seu comparsa não foram identificados. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o caso foi registrado como latrocínio no 101° Distrito Policial, do Jardim Imbuias, que requisitou assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).