HOMICÍDIO

VÍDEO: Segurança de padaria é assassinado durante o trabalho

Por Da redação | São Paulo
Reprodução/Olho Vivo do Vale
Câmera de segurança flagrou o momento do homicídio
Câmera de segurança flagrou o momento do homicídio

Um segurança de padaria, de 61 anos, foi assassinado em frente ao local que trabalhava na Cidade Dutra, na zona sul da capital paulista, na noite da segunda-feira (29).

Imagens mostram o momento em que um suspeito desce de uma motocicleta e entra no estabelecimento. Segundos depois, ele sai e atira na nuca da vítima, que estava parada em frente ao local e cai na calçada imediatamente. O criminoso ainda realiza mais disparos com o segurança já no chão.

O suspeito também rouba a arma do segurança durante a ação. Logo em seguida, ele corre para a avenida que fica na parte de baixo do local do crime, sobe na moto novamente e foge junto de seu comparsa. Todo o crime dura menos de um minuto.

Um segundo vídeo, gravado por um motoboy, mostra as movimentações no estabelecimento após o crime. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Até o momento, o atirador e seu comparsa não foram identificados. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o caso foi registrado como latrocínio no 101° Distrito Policial, do Jardim Imbuias, que requisitou assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

