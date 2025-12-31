A Defesa Civil do Estado alerta para mudanças no tempo e chuva intensa na semana do Ano Novo em São Paulo.
Frentes frias afastam a onda de calor e aumentam o risco de chuvas fortes e temporais isolados; a orientação para a população e motoristas é que redobrem a atenção.
A semana será marcada pelo fim do bloqueio atmosférico e da onda de calor que provocou recordes de temperatura. O cenário dá lugar a uma maior instabilidade com chuvas persistentes.
Previsão para o Vale do Paraíba e Litoral Norte
Nesta quarta-feira (31), o sol ainda predomina com calor e abafamento, mas a combinação com a umidade eleva o risco de pancadas isoladas de moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com foco especial no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
Para os primeiros dias de janeiro, uma frente fria intensifica a instabilidade:
Quinta-feira (1º): Sol entre nuvens com pancadas moderadas a fortes a partir da tarde, reforçadas pela umidade da Amazônia.
Sexta-feira (2): Nova frente fria avança pela costa, favorecendo tempo nublado e chuva a qualquer hora, com acumulados significativos. As temperaturas caem, variando entre 29°C e 33°C no interior.
Acumulados de chuva (1º a 4 de janeiro)
Em São Paulo, as regiões mais afetadas com acumulados de chuva e riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas vulneráveis são:
-
Litoral Norte, Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas e Baixada Santista (regiões classificadas como de risco muito alto).
-
Vale do Paraíba, Região Metropolitana da Capital e Serra da Mantiqueira (regiões classificadas como de risco alto).
-
Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba (regiões classificadas como de risco moderado).
Gabinete de Crise
O Governo de SP mobilizou um gabinete de crise na sede da Defesa Civil para coordenar ações de prevenção e atendimento aos municípios, visando otimizar o tempo de resposta às ocorrências.
Orientações à População
No Trânsito e Rodovias:
-
Motoristas devem redobrar a atenção e evitar trafegar por áreas alagadas.
Reduzir a velocidade em pistas molhadas e manter distância segura entre os veículos.
Em caso de baixa visibilidade, procurar um local seguro para parar e seguir orientações dos órgãos de trânsito.
Nas Praias:
-
Durante temporais, evitar a faixa de areia e não entrar no mar.
-
Em caso de raios, sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.
-
Respeitar as bandeiras e sinalizações das equipes de salvamento.
Em Áreas de Lazer (Sítios, Chácaras e Piscinas):
-
Sair imediatamente da piscina em caso de chuva forte ou aproximação de tempestade.
-
Evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas.
Suspender qualquer atividade ao ar livre durante a ocorrência de raios.
A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais.