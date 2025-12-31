A Defesa Civil do Estado alerta para mudanças no tempo e chuva intensa na semana do Ano Novo em São Paulo.

Frentes frias afastam a onda de calor e aumentam o risco de chuvas fortes e temporais isolados; a orientação para a população e motoristas é que redobrem a atenção.

