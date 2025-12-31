01 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CLIMA

Defesa Civil alerta para temporais no Vale do Paraíba e Litoral

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Luyse Camargo/OVALE
Imagem ilustrativa

A Defesa Civil do Estado alerta para mudanças no tempo e chuva intensa na semana do Ano Novo em São Paulo.

Frentes frias afastam a onda de calor e aumentam o risco de chuvas fortes e temporais isolados; a orientação para a população e motoristas é que redobrem a atenção.

A semana será marcada pelo fim do bloqueio atmosférico e da onda de calor que provocou recordes de temperatura. O cenário dá lugar a uma maior instabilidade com chuvas persistentes.

Previsão para o Vale do Paraíba e Litoral Norte

Nesta quarta-feira (31), o sol ainda predomina com calor e abafamento, mas a combinação com a umidade eleva o risco de pancadas isoladas de moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com foco especial no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

Para os primeiros dias de janeiro, uma frente fria intensifica a instabilidade:

Quinta-feira (1º): Sol entre nuvens com pancadas moderadas a fortes a partir da tarde, reforçadas pela umidade da Amazônia.

  • Sexta-feira (2): Nova frente fria avança pela costa, favorecendo tempo nublado e chuva a qualquer hora, com acumulados significativos. As temperaturas caem, variando entre 29°C e 33°C no interior.

    • Acumulados de chuva (1º a 4 de janeiro)

    Em São Paulo, as regiões mais afetadas com acumulados de chuva e riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas vulneráveis são:

    • Litoral Norte, Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas e Baixada Santista (regiões classificadas como de risco muito alto).

    • Vale do Paraíba, Região Metropolitana da Capital e Serra da Mantiqueira (regiões classificadas como de risco alto).

    • Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba (regiões classificadas como de risco moderado).

    Gabinete de Crise

    O Governo de SP mobilizou um gabinete de crise na sede da Defesa Civil para coordenar ações de prevenção e atendimento aos municípios, visando otimizar o tempo de resposta às ocorrências.

    Orientações à População

    No Trânsito e Rodovias:

    • Motoristas devem redobrar a atenção e evitar trafegar por áreas alagadas.

  • Reduzir a velocidade em pistas molhadas e manter distância segura entre os veículos.

  • Em caso de baixa visibilidade, procurar um local seguro para parar e seguir orientações dos órgãos de trânsito.

    • Nas Praias:

    • Durante temporais, evitar a faixa de areia e não entrar no mar.

    • Em caso de raios, sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.

    • Respeitar as bandeiras e sinalizações das equipes de salvamento.

    Em Áreas de Lazer (Sítios, Chácaras e Piscinas):

    • Sair imediatamente da piscina em caso de chuva forte ou aproximação de tempestade.

    • Evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas.

  • Suspender qualquer atividade ao ar livre durante a ocorrência de raios.

    • A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais.

