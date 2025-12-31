A Urbam (Urbanizadora Municipal) registrou 77 ocorrências relacionadas às quedas de árvores em diferentes regiões da cidade de São José dos Campos entre a tarde e a noite de terça-feira (30).

As quedas foram em decorrência das fortes chuvas e ventos, que também provocaram a queda de galhos e fios.

Prejuízos