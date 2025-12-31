31 de dezembro de 2025
CHUVAS DE VERÃO

SJC registra 77 ocorrências de quedas de árvores pelas chuvas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
OVALE
Árvore atingiu apartamentos na rua Polar, Jardim Satélite
Árvore atingiu apartamentos na rua Polar, Jardim Satélite

A Urbam (Urbanizadora Municipal) registrou 77 ocorrências relacionadas às quedas de árvores em diferentes regiões da cidade de São José dos Campos entre a tarde e a noite de terça-feira (30).

As quedas foram em decorrência das fortes chuvas e ventos, que também provocaram a queda de galhos e fios.

Prejuízos

Segundo a empresa, ao todo, cerca de 20 árvores caíram em pontos distintos.

A maior concentração de chamados ocorreu na avenida Andrômeda, bairro Jardim Satélite, além de pontos isolados nos bairros Jardim Paulista e Bosque dos Eucaliptos.

Na rua Polar, no Jardim Satélite, árvores caíram sobre carros e invadiram janelas de apartamentos.

Atendimentos

As ocorrências foram atendidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Manutenção, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, além da Urbam.

Todos atuaram para garantir a segurança da população, liberar vias e minimizar os impactos.

A Urbam afirma que alguns pontos ainda apresentam pendências e dependem de intervenções da concessionária EDP, que já foi acionada e segue com atendimento em andamento.

Nesta quarta-feira (31), as equipes da Prefeitura e da Urbam estão novamente nas ruas com força-tarefa de limpeza e reorganização dos espaços públicos, trabalhando para reestabelecer a normalidade nas áreas afetadas o mais rápido possível.

