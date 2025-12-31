A Urbam (Urbanizadora Municipal) registrou 77 ocorrências relacionadas às quedas de árvores em diferentes regiões da cidade de São José dos Campos entre a tarde e a noite de terça-feira (30).
As quedas foram em decorrência das fortes chuvas e ventos, que também provocaram a queda de galhos e fios.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Prejuízos
Segundo a empresa, ao todo, cerca de 20 árvores caíram em pontos distintos.
A maior concentração de chamados ocorreu na avenida Andrômeda, bairro Jardim Satélite, além de pontos isolados nos bairros Jardim Paulista e Bosque dos Eucaliptos.
Na rua Polar, no Jardim Satélite, árvores caíram sobre carros e invadiram janelas de apartamentos.
Atendimentos
As ocorrências foram atendidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Manutenção, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, além da Urbam.
Todos atuaram para garantir a segurança da população, liberar vias e minimizar os impactos.
A Urbam afirma que alguns pontos ainda apresentam pendências e dependem de intervenções da concessionária EDP, que já foi acionada e segue com atendimento em andamento.
Nesta quarta-feira (31), as equipes da Prefeitura e da Urbam estão novamente nas ruas com força-tarefa de limpeza e reorganização dos espaços públicos, trabalhando para reestabelecer a normalidade nas áreas afetadas o mais rápido possível.