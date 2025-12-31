31 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

URGENTE: Homem é morto no Vale com vários tiros na cabeça

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Olho Vivo do Vale
Local do crime
Local do crime

Um homem de aproximadamente 40 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (31), em Guaratinguetá. O crime será investigado pela Polícia Civil da cidade.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o socorro foi acionado às 6h20 para ocorrência de baleado na rua Eufrásio Fernandes, perto de passarela entre os bairros Beira Rio 2 e Jardim Primavera.

No local, os socorristas encontraram o homem com diversos ferimentos por arma de fogo na região da cabeça. O óbito foi constatado no local, pela unidade médica de suporte avançado do Samu.

Segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida e executada no local, com vários tiros à queima-roupa. O homem morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

