Um homem de aproximadamente 40 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (31), em Guaratinguetá. O crime será investigado pela Polícia Civil da cidade.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o socorro foi acionado às 6h20 para ocorrência de baleado na rua Eufrásio Fernandes, perto de passarela entre os bairros Beira Rio 2 e Jardim Primavera.