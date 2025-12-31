Durante a madrugada desta quarta-feira (31), o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo na Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Lavrinhas.
Tratava-se de um caminhão de ferragens que incendiou nas proximidades do Posto Retiro da Serra.
A equipe conseguiu conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse.
Ninguém foi ferido e o local foi deixado em segurança aos cuidados da concessionária da rodovia, a CCR RioSP, e da Polícia Rodoviária Federal.