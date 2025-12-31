31 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

Caminhão de ferragens pega fogo em rodovia em Lavrinhas

Por Da redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Durante a madrugada desta quarta-feira (31), o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo na Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Lavrinhas.

Tratava-se de um caminhão de ferragens que incendiou nas proximidades do Posto Retiro da Serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe conseguiu conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse.

Ninguém foi ferido e o local foi deixado em segurança aos cuidados da concessionária da rodovia, a CCR RioSP, e da Polícia Rodoviária Federal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários