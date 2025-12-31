Durante a madrugada desta quarta-feira (31), o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo na Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Lavrinhas.

Tratava-se de um caminhão de ferragens que incendiou nas proximidades do Posto Retiro da Serra.

