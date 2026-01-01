O Cemanden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) classificou como moderada a possibilidade de eventos geo-hidrológicos no Vale do Paraíba nesta quarta-feira (31).

A região integra o mapa de riscos para o último dia do ano devido à previsão de pancadas de chuva localizadas, que podem variar de intensidade moderada a forte, elevando o potencial para ocorrências urbanas e em encostas.

Riscos