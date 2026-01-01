O Cemanden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) classificou como moderada a possibilidade de eventos geo-hidrológicos no Vale do Paraíba nesta quarta-feira (31).
A região integra o mapa de riscos para o último dia do ano devido à previsão de pancadas de chuva localizadas, que podem variar de intensidade moderada a forte, elevando o potencial para ocorrências urbanas e em encostas.
Riscos
De acordo com a atualização, o Vale do Paraíba apresenta risco moderado para enxurradas urbanas, extravasamento de córregos e alagamentos em áreas rebaixadas ou com drenagem deficiente.
No que se refere a movimentos de massa, o Vale do Paraíba também está sob possibilidade moderada de deslizamentos de terra pontuais, especialmente em encostas urbanas.
Esse risco fica por conta da presença de áreas suscetíveis associada à previsão de chuvas fortes localizadas.
O mesmo nível de alerta é aplicado às regiões de São Paulo, Sorocaba e Campinas, no estado paulista, além de Belo Horizonte, Pouso Alegre (MG) e Volta Redonda (RJ).
Cenários de risco alto para inundações e enxurradas foram identificados apenas no Rio de Janeiro, Petrópolis (RJ), Juiz de Fora (MG), Florianópolis (SC) e Rio Branco (AC).
O alerta ressalta o monitoramento por uma equipe multidisciplinar que combina as condições geológicas atuais com a previsão meteorológica.
O órgão solicita que moradores colaborem registrando ocorrências geodinâmicas ou hidrológicas em seus municípios por meio de seus canais oficiais para auxiliar na precisão dos alertas emitidos.