As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na tarde de terça-feira (30) causaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversas regiões.

De acordo com a concessionária EDP, a tempestade elevou o nível de criticidade da operação do sistema elétrico em pontos específicos da cidade, o que exigiu o acionamento de um reforço no atendimento das equipes técnicas que já estava preparado devido às previsões meteorológicas.

