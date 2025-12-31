As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na tarde de terça-feira (30) causaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversas regiões.
De acordo com a concessionária EDP, a tempestade elevou o nível de criticidade da operação do sistema elétrico em pontos específicos da cidade, o que exigiu o acionamento de um reforço no atendimento das equipes técnicas que já estava preparado devido às previsões meteorológicas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O levantamento da empresa registrou um total de 109 ocorrências e os casos mais complexos e pontuais ainda seguem em andamento.
Os bairros Jardim Satélite, Parque Flamboyant e Bosque dos Eucaliptos concentraram o maior volume de incidentes na rede elétrica.
Os reparos principais envolvem a retirada de galhos, árvores e objetos lançados contra a fiação pelos ventos, atividades que exigem mais tempo de trabalho por causa da complexidade técnica.
A EDP informou que prioriza o atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches e serviços essenciais, além de casos que ofereçam risco à vida ou que impactem um grande número de consumidores.
As ações ocorrem de forma conjunta com a Defesa Civil e órgãos municipais, sendo que o tempo de resolução depende da dimensão dos danos em cada local.
Toda a região permanece em alerta para novas chuvas e ventos nesta quarta-feira (31).
A concessionária mantém o efetivo reforçado e orienta que a população não toque nem se aproxime de fiação caída ou partida.
Em caso de ocorrências, os clientes devem acionar a empresa pelo site www.edp.com.br, pelo aplicativo EDP Online, pelo WhatsApp (11) 93465-2888 ou pela Central de Atendimento no 0800 721 0123.