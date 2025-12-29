A morte de Claudia Aparecida dos Santos Ribeiro, aos 46 anos, provocou grande repercussão e mobilizou manifestações de pesar em Jacareí. Desde a divulgação do falecimento, amigos, familiares e membros da comunidade passaram a compartilhar mensagens que destacam a trajetória de luta, fé e dedicação de Claudia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas redes sociais, lembranças marcantes e palavras de conforto se multiplicaram. Sonia Mazini relembrou momentos de convivência e atuação comunitária. “Meus sinceros sentimentos! Que notícia triste, me lembro dela na Feira dos Trilhos e um ano foi Mamãe Noel. Que Deus conforte aos amigos e familiares.”