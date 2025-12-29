A morte de Claudia Aparecida dos Santos Ribeiro, aos 46 anos, provocou grande repercussão e mobilizou manifestações de pesar em Jacareí. Desde a divulgação do falecimento, amigos, familiares e membros da comunidade passaram a compartilhar mensagens que destacam a trajetória de luta, fé e dedicação de Claudia.
Nas redes sociais, lembranças marcantes e palavras de conforto se multiplicaram. Sonia Mazini relembrou momentos de convivência e atuação comunitária. “Meus sinceros sentimentos! Que notícia triste, me lembro dela na Feira dos Trilhos e um ano foi Mamãe Noel. Que Deus conforte aos amigos e familiares.”
Amauri Abud destacou a força com que Claudia enfrentou as adversidades. “Claudia lutou bravamente, uma guerreira. Meus sentimentos ao marido, filhas, familiares e amigos. Que Deus a tenha.”
Na mesma linha, Sandra Nojosa ressaltou a perseverança da homenageada. “A Claudinha foi uma lutadora. Deus a receba de braços abertos e com muita luz.”
Já Maria Aparecida Silva prestou uma mensagem mais longa, enfatizando a fé e o apoio à família. “Descanse em paz, Cláudia. Tenho certeza que Deus está te esperando de braços abertos. Foi guerreira a todo instante, sempre firme e feliz na presença do Senhor. Que Deus conforte o coração do Luciano, seus filhos e familiares neste momento tão difícil, assim como os amigos paroquianos de Santa Cecília.”
A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (30), no Campo das Oliveiras, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.