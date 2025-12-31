31 de dezembro de 2025
MANDADO DE PRISÃO

PRF prende homem por lavagem de dinheiro e outros crimes na Dutra

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PRF prendeu homem procurado sob suspeita de vários crimes
PRF prendeu homem procurado sob suspeita de vários crimes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no km 169 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), um homem de 45 anos procurado pela Justiça Federal sob acusações de organização criminosa, crimes ambientais e lavagem de dinheiro.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização voltada ao combate ao crime na região na última terça-feira (30).

Prisão

Os agentes federais abordaram um veículo Jeep Compass, de cor cinza, ocupado pelo condutor, sua esposa, o irmão e a cunhada.

Durante a entrevista policial, o grupo informou que havia saído do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Paulínia (SP), onde pretendiam passar férias.

Em consulta aos sistemas de segurança com os documentos do motorista, identificado pelas iniciais B.S.P., os policiais constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto.

Histórico criminal

O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal de Boa Vista, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

O suspeito é investigado por envolvimento em atividades ilícitas que incluem organização criminosa, crimes ambientais e lavagem de dinheiro

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade judiciária para o cumprimento da ordem de prisão e o seguimento das investigações.

