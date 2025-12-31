A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no km 169 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), um homem de 45 anos procurado pela Justiça Federal sob acusações de organização criminosa, crimes ambientais e lavagem de dinheiro.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização voltada ao combate ao crime na região na última terça-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Prisão