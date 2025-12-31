Um homem de 29 anos morreu afogado no mar em São Sebastião na madrugada desta quarta-feira (31), no último dia do ano.
A equipe na base avançada de Boiçucanga do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 4h30 para atendimento de ocorrência de afogamento em curso.
Ao chegar ao local, foram colhidas informações junto à namorada da vítima e aos seguranças do condomínio, os quais relataram que a vítima teria entrado no mar por volta das 3h.
No momento em que a equipe se preparava para iniciar as buscas na área indicada, os militares foram abordados por transeuntes, que informaram o surgimento de um corpo no lado oposto da praia de Cambury.
A equipe deslocou-se imediatamente até o local, onde foi encontrada a vítima, um homem de 29 anos de São Paulo, que já estava em óbito, apresentando sinais evidentes de morte, com tempo estimado superior a uma hora de submersão, em PCR, com manchas hipostáticas e início de rigidez cadavérica em mandíbula.
O corpo foi retirado da zona de arrebentação, permanecendo sob os cuidados da equipe de policiamento.