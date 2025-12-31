Um homem de 29 anos morreu afogado no mar em São Sebastião na madrugada desta quarta-feira (31), no último dia do ano.

A equipe na base avançada de Boiçucanga do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 4h30 para atendimento de ocorrência de afogamento em curso.