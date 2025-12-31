O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro de um adolescente de 16 anos que se feriu enquanto realizava uma trilha no Monumento Natural da Pedra do Baú.
A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (30) em área de mata, quando o jovem percorria o acesso à Pedra da Ana Chata acompanhado de seu pai.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, e devido à lesão, ele ficou impossibilitado de se locomover por conta própria, sendo necessário o resgate especializado.
A equipe dos bombeiros utilizou uma maca para transportar o adolescente da trilha até a viatura e após os primeiros socorros, o encaminhou ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico.
Não há informações adicionais sobre o estado de saúde do jovem.