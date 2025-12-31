31 de dezembro de 2025
RESGATE

Vale: Adolescente sofre entorse e é socorrido na Pedra do Baú

Por Da redação | Serra da Mantiqueira
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bombeiros transportaram o jovem usando uma maca até a viatura
Bombeiros transportaram o jovem usando uma maca até a viatura

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro de um adolescente de 16 anos que se feriu enquanto realizava uma trilha no Monumento Natural da Pedra do Baú.

A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (30) em área de mata, quando o jovem percorria o acesso à Pedra da Ana Chata acompanhado de seu pai.

Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, e devido à lesão, ele ficou impossibilitado de se locomover por conta própria, sendo necessário o resgate especializado.

A equipe dos bombeiros utilizou uma maca para transportar o adolescente da trilha até a viatura e após os primeiros socorros, o encaminhou ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde do jovem.

