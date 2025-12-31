O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro de um adolescente de 16 anos que se feriu enquanto realizava uma trilha no Monumento Natural da Pedra do Baú.

A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (30) em área de mata, quando o jovem percorria o acesso à Pedra da Ana Chata acompanhado de seu pai.

