Um temporal de curta duração, mas de alta intensidade, causou transtornos e prejuízos no bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade, no final da tarde desta terça-feira (30).

Com tempo médio de 10 minutos, a combinação de ventos fortes, raios e queda de granizo mudou drasticamente o cenário da região, que até então registrava altas temperaturas.

