Um temporal de curta duração, mas de alta intensidade, causou transtornos e prejuízos no bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade, no final da tarde desta terça-feira (30).
Com tempo médio de 10 minutos, a combinação de ventos fortes, raios e queda de granizo mudou drasticamente o cenário da região, que até então registrava altas temperaturas.
Por volta das 18h, o céu ensolarado deu lugar a nuvens carregadas, pegando muitos moradores de surpresa, alguns, inclusive, aproveitavam as piscinas de condomínios para aliviar o calor intenso.
Mudança brusca e estragos
Na avenida Andrômeda, cerca de 18 árvores caíram ou tiveram galhos arrancados no trecho entre o Vale Sul Shopping e a estação da Linha Verde. A via também registrou pontos de alagamento.
Entre as ruas Polar, Antares e Pégaso, foram registradas muitas quedas de árvores que danificaram a rede elétrica, com relatos de fiação "explodindo" em alguns locais.
Em um dos residenciais, a queda de uma árvore atingiu um veículo no estacionamento. Não houve feridos.
De acordo com moradores, o bairro enfrentou cerca de seis horas de interrupção no fornecimento de energia elétrica para que as equipes de manutenção pudessem realizar os reparos necessários na fiação.
Alertas simultâneos
A Defesa Civil reforça que São José dos Campos e região seguem sob dois alertas severos simultâneos, um de onda de calor extremo e outro de chuvas intensas.
Esse choque térmico favorece a formação de temporais isolados com ventos fortes e granizo, como o ocorrido nesta terça.
A previsão indica que novas pancadas de chuva podem ocorrer nas próximas horas, mantendo o estado de atenção em toda a cidade.
Recomendações de segurança
- Evitar áreas alagadas
- Não atravessar enxurradas.
- Não se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas durante a chuva.
- Manter-se informado pelos canais oficiais da Defesa Civil (199).