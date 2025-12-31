31 de dezembro de 2025
6H SEM LUZ

Chuvas e ventos derrubam árvores e arrancam fiação no Satélite

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
OVALE
Queda de árvore atingiu um veículo no estacionamento de um condomínio
Queda de árvore atingiu um veículo no estacionamento de um condomínio

Um temporal de curta duração, mas de alta intensidade, causou transtornos e prejuízos no bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade, no final da tarde desta terça-feira (30).

Com tempo médio de 10 minutos, a combinação de ventos fortes, raios e queda de granizo mudou drasticamente o cenário da região, que até então registrava altas temperaturas.

Por volta das 18h, o céu ensolarado deu lugar a nuvens carregadas, pegando muitos moradores de surpresa, alguns, inclusive, aproveitavam as piscinas de condomínios para aliviar o calor intenso.

Mudança brusca e estragos

Na avenida Andrômeda, cerca de 18 árvores caíram ou tiveram galhos arrancados no trecho entre o Vale Sul Shopping e a estação da Linha Verde. A via também registrou pontos de alagamento.

Entre as ruas Polar, Antares e Pégaso, foram registradas muitas quedas de árvores que danificaram a rede elétrica, com relatos de fiação "explodindo" em alguns locais.

Em um dos residenciais, a queda de uma árvore atingiu um veículo no estacionamento. Não houve feridos.

De acordo com moradores, o bairro enfrentou cerca de seis horas de interrupção no fornecimento de energia elétrica para que as equipes de manutenção pudessem realizar os reparos necessários na fiação.

Alertas simultâneos

A Defesa Civil reforça que São José dos Campos e região seguem sob dois alertas severos simultâneos, um de onda de calor extremo e outro de chuvas intensas.

Esse choque térmico favorece a formação de temporais isolados com ventos fortes e granizo, como o ocorrido nesta terça.

A previsão indica que novas pancadas de chuva podem ocorrer nas próximas horas, mantendo o estado de atenção em toda a cidade.

Recomendações de segurança

  • Evitar áreas alagadas
  • Não atravessar  enxurradas.
  • Não se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas durante a chuva.
  • Manter-se informado pelos canais oficiais da Defesa Civil (199).

