SP-055

Veículo de passeio e ônibus municipal colidem em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook
Acidente causou lentidão no tráfego local e atraso na frota municipal
Acidente causou lentidão no tráfego local e atraso na frota municipal

Na noite desta terça-feira (30), um acidente na SP-055 (Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego),  no trecho da Figueira, bairro São Francisco, em São Sebastião, envolveu um ônibus da frota de transporte público da linha Caraguatatuba–São Sebastião e um veículo que  transportava um bote em uma carretinha. 

O impacto causou lentidão momentânea no tráfego e atraso na prestação de serviços da frota municipal.

Apesar do incidente, as autoridades confirmaram que não houve feridos nesta ocorrência. 

A pista foi totalmente liberada após a remoção dos veículos.

