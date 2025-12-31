Na noite desta terça-feira (30), um acidente na SP-055 (Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego), no trecho da Figueira, bairro São Francisco, em São Sebastião, envolveu um ônibus da frota de transporte público da linha Caraguatatuba–São Sebastião e um veículo que transportava um bote em uma carretinha.

O impacto causou lentidão momentânea no tráfego e atraso na prestação de serviços da frota municipal.

