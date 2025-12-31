Um acidente grave envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na noite de terça-feira (30), na rodovia SPI 097/055.
A ocorrência, classificada como colisão frontal, foi registrada por volta das 20h58 no km 6.100, sentido Oeste.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Acidente e vítimas
De acordo com os dados da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), um automóvel Corsa trafegava no sentido Oeste enquanto uma motocicleta Yamaha MT-03 seguia no sentido Leste.
O acidente ocorreu quando a motocicleta acessou a faixa do sentido oposto, colidindo frontalmente com o carro. No momento da colisão, as condições climáticas eram de chuva.
O impacto resultou em quatro vítimas no total, sendo uma delas em estado grave, uma com ferimentos moderados e outras duas com ferimentos leves.
Todas as vítimas foram removidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento hospitalar.
Além do Samu, a ocorrência mobilizou recursos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Tamoios.
Não informação adicional sobre o estado de saúde dos envolvidos
Interdições
A rodovia sofreu interdições totais em ambos os sentidos logo após o acidente, com bloqueios nas faixas e acostamentos.
No sentido Leste, a pista foi liberada às 21h20. No sentido oeste, a liberação total ocorreu às 21h28.
O tráfego permaneceu congestionado devido ao represamento de veículos.
No sentido Oeste, o congestionamento chegou a 2,5 km (entre os km 3.600 e 6.100), sendo normalizado apenas às 21h55. Já no sentido leste, a lentidão atingiu 1 km (entre os km 7.100 e 6.100), com normalização às 21h52.