Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (30), durante uma ação conjunta com a Cavalaria e o Canil da corporação. Com ele, foram apreendidas centenas de porções de cocaína.

A abordagem ocorreu por volta das 16h, na rua Joaquim Ribeiro da Silva, no Conjunto Hércules Masson, em Taubaté. Os agentes do 3º Baep avistaram o suspeito trafegando de bicicleta e carregando uma sacola, que levantou suspeita de conter entorpecentes.