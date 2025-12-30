Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (30), durante uma ação conjunta com a Cavalaria e o Canil da corporação. Com ele, foram apreendidas centenas de porções de cocaína.
A abordagem ocorreu por volta das 16h, na rua Joaquim Ribeiro da Silva, no Conjunto Hércules Masson, em Taubaté. Os agentes do 3º Baep avistaram o suspeito trafegando de bicicleta e carregando uma sacola, que levantou suspeita de conter entorpecentes.
Durante a revista pessoal, os policiais localizaram 13 ependorfs de cocaína. Na sequência, com o apoio do Baep Canil e do cão farejador Titan, foi realizada uma varredura nas imediações.
Em meio à vegetação próxima ao local da abordagem, os policiais encontraram outra sacola contendo mais 378 ependorfs da mesma droga. Ao todo, foram apreendidos 391 ependorfs de cocaína, que somaram aproximadamente 734 gramas do entorpecente.
A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Taubaté, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.