A jacareiense Bruna Almeida, de 35 anos, morreu neste domingo (28) após sofrer um mal súbito enquanto estava em uma praia do Litoral Norte. Apesar do atendimento, ela não resistiu.

Conhecida como uma mulher batalhadora e empreendedora, Bruna era proprietária da loja de produtos femininos Vega, no bairro Villa Branca, em Jacareí. Sua morte precoce gerou grande comoção entre familiares, amigos, clientes e moradores da cidade, que manifestaram mensagens de pesar nas redes sociais.