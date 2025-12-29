30 de dezembro de 2025
MORTE

Adeus, Bruna! Empresária do Vale morre após passar mal no litoral

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Bruna Almeida, de 35 anos
Bruna Almeida, de 35 anos

A jacareiense Bruna Almeida, de 35 anos, morreu neste domingo (28) após sofrer um mal súbito enquanto estava em uma praia do Litoral Norte. Apesar do atendimento, ela não resistiu.

Conhecida como uma mulher batalhadora e empreendedora, Bruna era proprietária da loja de produtos femininos Vega, no bairro Villa Branca, em Jacareí. Sua morte precoce gerou grande comoção entre familiares, amigos, clientes e moradores da cidade, que manifestaram mensagens de pesar nas redes sociais.

O velório será realizado nesta segunda-feira, no Campo das Oliveiras, das 11h às 15h. Em seguida, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Familiares e amigos recebem manifestações de solidariedade neste momento de dor.

