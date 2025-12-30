A Prefeitura de São José dos Campos informou que a forte chuva registrada no fim da tarde desta terça-feira (30), acompanhada de ventos intensos que ultrapassaram 80 km/h, provocou quedas de galhos e árvores em diversos pontos da cidade, com maior impacto nas regiões sul e central.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
As ocorrências resultaram em bloqueios parciais de vias e lentidão no trânsito, especialmente durante o horário de pico. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para a retirada dos obstáculos, liberação das ruas e sinalização das áreas afetadas. Agentes da Mobilidade Urbana atuaram na orientação de motoristas e na organização do fluxo viário.
Até o momento, não há registro de feridos, segundo a Prefeitura. A Defesa Civil atendeu uma ocorrência no Sítio Bom Jesus, onde uma árvore caiu sobre uma residência, sem vítimas. Já na rua Gravataí, uma árvore atingiu um veículo, e o Corpo de Bombeiros realizou a retirada dos ocupantes que estavam no interior do carro.
Principais pontos com registros de ocorrências
Avenida Andrômeda (Jardim Satélite)
Praça Paraíba (Vila São Pedro)
Floradas de São José
Vila Tatetuba
Jardim São José
Sítio Bom Jesus
Avenida Tancredo Neves (Novo Horizonte)
Jardim Paulista
Orientação à população.
As autoridades reforçam que, em situações de chuva forte e ventania, a população deve evitar circular por áreas arborizadas, não se abrigar sob árvores ou galhos e redobrar a atenção ao dirigir, seguindo sempre as orientações dos órgãos oficiais.