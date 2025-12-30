A Prefeitura de São José dos Campos informou que a forte chuva registrada no fim da tarde desta terça-feira (30), acompanhada de ventos intensos que ultrapassaram 80 km/h, provocou quedas de galhos e árvores em diversos pontos da cidade, com maior impacto nas regiões sul e central.

As ocorrências resultaram em bloqueios parciais de vias e lentidão no trânsito, especialmente durante o horário de pico. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para a retirada dos obstáculos, liberação das ruas e sinalização das áreas afetadas. Agentes da Mobilidade Urbana atuaram na orientação de motoristas e na organização do fluxo viário.