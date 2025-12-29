A Polícia Civil identificou como Andreia Duque da Cunha, 17 anos, a jovem que morreu em grave acidente de trânsito registrado na noite desse domingo (28), na avenida General Motors, na região do distrito de Eugênio de Melo, zona leste de São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um ônibus, com vítimas.