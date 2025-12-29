A Polícia Civil identificou como Andreia Duque da Cunha, 17 anos, a jovem que morreu em grave acidente de trânsito registrado na noite desse domingo (28), na avenida General Motors, na região do distrito de Eugênio de Melo, zona leste de São José dos Campos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um ônibus, com vítimas.
No local, equipes de Resgate e da Unidade Avançada do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento a duas vítimas, sendo um homem de 18 anos e a vítima fatal, de 17 anos – Andreia faria 18 anos no próximo dia 15 de janeiro.
O corpo de Andreia será velado na Urbam, na região leste de São José, nesta segunda-feira (29). O enterro está marcado para 15h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte da cidade.
Colisão com ônibus
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus da Viação Piracicabana, de 45 anos, relatou que trafegava pela região da ponte do bairro Vista Verde, sentido à avenida Juscelino Kubitschek, e manteve “procedimento padrão de segurança, checando constantemente os retrovisores esquerdo e direito” antes de entrar na avenida.
Logo após completar a manobra, o motorista ouviu um barulho muito forte, momento em que supôs inicialmente tratar-se de possível quebra da roda ou componente do veículo, dada a intensidade do ruído.
Ele estacionou o ônibus e desceu do veículo, acompanhado de passageiros, para verificar o ocorrido. Na parte traseira do ônibus , constatou a presença de uma motocicleta caída e uma pessoa caída no solo, além de um homem posicionado parcialmente sob a parte dianteira do ônibus.
Tratava-se do motociclista de 18 anos, que havia sido arrastado pelo ônibus, segundo o boletim de ocorrência. Ele sofreu escoriações diversas pelo corpo e sobreviveu ao acidente.
A vítima sobrevivente foi socorrida pela ambulância do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, para atendimento médico.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que pediu exames ao IML (Instituto Médico Legal) e registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor.